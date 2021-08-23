Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис»
Редкач: «Держите при себе все рекомендации по поводу ухода Пакьяо на пенсию»
Украинский полусредневес выразил поддержку легендарному филиппинцу
09:58
Иван Редкач / Фото - FacebookСкандальный украинский полусредневес, экс-спарринг-партнер Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram поддержал легендарного филиппинца после его фиаско в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО).
«Это была тяжелая ночь для Мэнни Пакьяо, его семьи, друзей и болельщиков. Для Угаса это была счастливая ночь, которая кардинально изменила его карьеру. Теперь ему нужно усердно трудиться, чтобы не потерять благословение Мэнни Пакьяо.
Мэнни – это история, его имя навсегда останется в истории бокса. Он настоящая легенда. Мэнни – народный чемпион и герой. Он единственный в своем роде. Он дрался со многими бойцами на разных аренах, с очень многими чемпионами, бывшими чемпионами, так что это поражение ничего не значит для его карьеры.
Пакьяо уже первый номер в истории мирового бокса, и он такой единственный. Он завоевал сердца болельщиков, а это значит намного больше. Только Мэнни примет решение насчет своего будущего, и никто другой.
Так что, пожалуйста, держите при себе все рекомендации по поводу его ухода на пенсию. Я все еще считаю и верю, что Угасу повезло в тот вечер, когда все обстоятельства привели его к победе. Но для меня победитель Мэнни Пакьяо».
Ранее Редкач заявил, что в следующем бою хочет подраться с действующим чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).