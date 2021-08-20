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Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»

Эпатажный украинец не видит шансов у соотечественника в поединке с абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
12:07
Редкач: «Если реванш Ломы с Лопесом состоится, то Теофимо добьет Васю»
Лопес и Ломаченко / Фото: Top Rank

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда рассказал, что Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) стоит прекратить бредить о реванше с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO), а также дал неутешительный для соотечественника прогноз в случае организации поединка:

Я всегда Васю расценивал как хорошего, крутого бойца, но у него что-то поменялось в голове. Он стал каким-то звездным воином – так нельзя. Вот его в том бою Лопес и приземлил. Он полтора года как какая-то экс-девушка: «Лопес, дай реванш». Забудь о реванше, иди дальше и бей других бойцов. Придет время – выйдешь на того Лопеса и побьешь. Сейчас этому бою не состояться.

В реванше я бы поставил деньги на нокаут от Лопеса. Он сильный, уверенный, уже победил. Он бы просто его добил.

Глава Top Rank заявил, что реванш должен пройти в начале 2022 года.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Иван Редкач Теофимо Лопес

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