Ломаченко находится в шаге от поединка с Комми в Madison Square Garden. Известна дата боя
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Эпатажный боксер в очередной раз задел Ломаченко
9 августа 20:52
Ломаченко и Редкач / Фото: Instagram
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) подверг критике Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) за его последнее интервью.
Коротко о интервью Васи !!! Хейтеры это хорошо, привет хейтеры.
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На 11:17 минуте.. «Кому доказывать? Людям? Оправдываться?»
И на 12:54 минуте начинать говорить что важно оставаться человеком и своим примером.... Что ты пьешь Л?
Что за когнитивный диссонанс!
Ты определись.
Если ты хочешь быть примером для детей, то как ты можешь такое говорить? Что это за фраза: «Кому объяснять доказывать, людям?»
Да! Именно людям надо объяснять и не важно кому, или ты всех считаешь недалёкими и объяснять этим людям ниже твоего достоинства? С кем ты себя и У в сравнение ставишь? К Кличко, к Шеве?
Ты для начала английский выучи и не сравнивай себя с людьми, которые на две головы выше тебя , где тебя и не видно.
Высокомерие не знает границ.
Напомним, что Ломаченко на продвинутой стадии переговоров о следующем бое.