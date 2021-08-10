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Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»

Эпатажный боксер в очередной раз задел Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Ломаченко и Редкач / Фото: Instagram

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) подверг критике Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) за его последнее интервью.

Коротко о интервью Васи !!! Хейтеры это хорошо, привет хейтеры.
Чистая Реклама гостиницы убыточной
На 11:17 минуте.. «Кому доказывать? Людям? Оправдываться?»
И на 12:54 минуте начинать говорить что важно оставаться человеком и своим примером.... Что ты пьешь Л?
Что за когнитивный диссонанс!
Ты определись.
Если ты хочешь быть примером для детей, то как ты можешь такое говорить? Что это за фраза: «Кому объяснять доказывать, людям?»
Да! Именно людям надо объяснять и не важно кому, или ты всех считаешь недалёкими и объяснять этим людям ниже твоего достоинства? С кем ты себя и У в сравнение ставишь? К Кличко, к Шеве?
Ты для начала английский выучи и не сравнивай себя с людьми, которые на две головы выше тебя , где тебя и не видно.
Высокомерие не знает границ


Напомним, что Ломаченко на продвинутой стадии переговоров о следующем бое.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 4)

Теги

Василий Ломаченко Иван Редкач

Комментарии 3

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10 августа 2021г. 00:56
Ломаченко знаю. Тебя нет.
0 0
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10 августа 2021г. 00:28
Я фигею сколько в этом редкоче гноя и желчи, зависть зашкаливает
0 0
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9 августа 2021г. 22:49
До этого дауна еще не дошло, что за свои достижения Ломаченко находится на уровне Кличко и того же Шевы. А у тебя днище вообще достижений нет, твой удел отхватывать от ноунеймов и валятся по полу, как в прошлом бою
0 0
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