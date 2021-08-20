Редкач: «Лому накрыла звездная болезнь, и в бою с Лопесом его догнала карма»

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Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) не сумел справиться со статусом топового бойца, и подхватил звездную болезнь:



Он перед боем с Лопесом интервью давал, мол, был бы ты в Украине, то мы бы вышли на улицу. Но мы не живем в 90-х, чтобы на улицу выходить. Он еще говорил, что затянет Лопеса в глубокие воды. Видите, как это все обернулось?