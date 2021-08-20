Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Редкач: «Лому накрыла звездная болезнь, и в бою с Лопесом его догнала карма»
Иван вспомнил Усика и Ломаченко времен любительской сборной Украины
08:43
Фото: fightnews.info
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в интервью Instagram-каналу Боксерская правда заявил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) не сумел справиться со статусом топового бойца, и подхватил звездную болезнь:
Ломаченко в любительской сборной другим был, Саша Усик тоже. Правда, с Сашей я и не ругался. Он постоянно такой – веселый, отзывчивый, харизматичный. Ломаченко был открытым, общительным, а сейчас парня накрыла звездная болезнь, и вот в бою с Лопесом его догнала карма. После боя с Энтони Кроллой он выходил из «Стейплс-центр», и его фанаты попросили, чтобы он расписался. Ломаченко рукой махнул – это неуважение. Здесь, в Америке, фанаты – лицо бокса.
Он перед боем с Лопесом интервью давал, мол, был бы ты в Украине, то мы бы вышли на улицу. Но мы не живем в 90-х, чтобы на улицу выходить. Он еще говорил, что затянет Лопеса в глубокие воды. Видите, как это все обернулось?
Александр Красюк раскрыл секрет трезвости ума в уважаемом возрасте промоутера Ломаченко.
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