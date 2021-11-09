Редкач: «Бой с Шелестюком мне неинтересен, пусть сидит на мешочной диете дальше»
Редкач: «Мексиканцы спали от боя Шелестюка. Их боксер стоял на ногах, н***й остановили бой – непонятно»
Украинский полусредневес продолжает хейтить своего соотечественника
15:39
Иван Редкач / Фото - FacebookСкандальный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) на своем Telegram-канале жестко высказался относительно победы своего соотечественника Тараса Шелестюка (19-0, 11 КО) в поединке с мексиканцем Эрнесто Эспаной (31-3-1, 26 КО).
«Фанаты бокса, это было в Мексике. Мексиканцы походу спали от такого боя, поэтому судья остановил пораньше этот поединок, чтобы не летели в ринг стаканы с пивом. Боец стоял на ногах, н***й остановили бой – непонятно».
Напомним, Редкач последний поединок провел в апреле этого года, проиграв техническим нокаутом Реджису Прогрейсу.
Что касается Шелестюка, то он в октябре одержал досрочную победу над Эспаной. Этот поединок стал для него первым с января минувшего года.