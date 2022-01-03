Редкач: «Мне нужен Джервонта Дэвис, я надеру ему задницу»

В 2022 году украинец планирует вернуться в легкий вес

Фото: Facebook Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил, что в 2022 году намерен вернуться в легкий вес и заполучить большой бой. Желаемый соперник – звездный американец Джервонта Дэвис (26-0, 24 КО):

«Я надеру Дэвису задницу. Бой отличается от спарринга. Вы видели поединок «Танка» с Исааком Крусом? Это отличный бой. Я смотрел его в рингсайде. Я вернусь в 2022 году в легком весе. Я хочу заполучить известное имя, тяжелый крупный бой. В легком весе мне нужен Джервонта Дэвис. Джервонта, подерись со мной в этом году».

До этого Редкач выступал в полусреднем весе, где в последнем поединке уступил Реджесу Прогрейсу.

Напомним, в легком весе также дерутся украинцы Василий Ломаченко и Денис Беринчик.

Ранее Редкач был не против провести бой с Беринчиком.