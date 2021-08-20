Редкач: «Никакого возвращения Гвоздика не будет, его уже списали»
Редкач: «Накатани вышел как на харакири, но Ломаченко тоже ничего не показал»
Украинец заявил, что его не впечатлило выступление соотечественника в бою с японцем
19:15
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) заявил, что его не впечатлило выступление бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).
«Японец ничего не показал. Он вышел как на последний бой, как на харакири. Вася - молодец, вернулся с победой. Но он тоже ничего не показал. Эти забеги влево-вправо, набрасывания… Это профессиональный бокс, покажи зрелище.
Молодец, выиграл, но что дальше? Комми? Я не знаю, будет этот бой или нет. Я не слежу, правда. Ломаченко сейчас тяжело организовать денежный поединок с топом. Все топы - Девин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис - заняты. Они даже не рискнут идти на такой шаг. Лопес рискнул и стал абсолютным чемпионом мира».
Иван Редкач считает, что Василию Ломаченко стоит прекратить бредить о реванше с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).