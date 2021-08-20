Редкач: «Накатани вышел как на харакири, но Ломаченко тоже ничего не показал»

Украинец заявил, что его не впечатлило выступление соотечественника в бою с японцем

Иван Редкач / фото - boxingscene.com Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) заявил, что его не впечатлило выступление бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO). «Японец ничего не показал. Он вышел как на последний бой, как на харакири. Вася - молодец, вернулся с победой. Но он тоже ничего не показал. Эти забеги влево-вправо, набрасывания… Это профессиональный бокс, покажи зрелище. Молодец, выиграл, но что дальше? Комми? Я не знаю, будет этот бой или нет. Я не слежу, правда. Ломаченко сейчас тяжело организовать денежный поединок с топом. Все топы - Девин Хэйни, Райан Гарсия, Джервонта Дэвис - заняты. Они даже не рискнут идти на такой шаг. Лопес рискнул и стал абсолютным чемпионом мира». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) Иван Редкач считает, что Василию Ломаченко стоит прекратить бредить о реванше с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).

Рене Тер Велде