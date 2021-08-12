Редкач: «Нам с Беринчиком не нужен Красюк, мы можем сами организовать бой без «нахлебников»

Иван продолжает подрывать украинский боксерский мир

Иван Редкач / Фото: Instagram боксера

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) ответил на предложение промоутера Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Александра Красюка, который выразил готовность организовать их бой, но только на особых условиях:

«Зачем нам тогда Саша Красюк? Мы и сами можем с Денисом Беринчиком организовать этот бой без нахлебников».





Напомним, недавно Редкач нашел себе очередную цель в украинском боксе – Макса Бурсака. Иван слил переписку с бывшим претендентом на титул чемпиона мира, а затем назвал его «позором Верховной рады».



Бурсак уже отреагировал на сообщения Редкача.