Промоутер Джошуа заявил, что организации боя Усик – Фьюри помешал WBC
Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем
Одиозный боксер вновь показал себя не в лучшем ключе
19:40
Фото: Business insider
Боксер Иван Редкач
(23-6-1, 18 KO) вновь в своем Instagram решил сострить в сторону чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 KO):
Одиозный украинец разместил фотографию, которой заявил, что в качестве вакцины от COVID-19 Усик использует алкоголь:
Напомним, что ранее Редкач предложил Александру подраться с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).