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02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем

Одиозный боксер вновь показал себя не в лучшем ключе
Бокс Профессиональный бокс
19:40
Редкач намекает на проблемы Усика с алкоголем
Фото: Business insider

Боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) вновь в своем Instagram решил сострить в сторону чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 KO):

Одиозный украинец разместил фотографию, которой заявил, что в качестве вакцины от COVID-19 Усик использует алкоголь:

Напомним, что ранее Редкач предложил Александру подраться с Василием Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Иван Редкач

Комментарии 2

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12 января 2022г. 22:57
Редкач крашенный 🐓🐓🐓
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12 января 2022г. 20:10
а Трусик пьет водку или горілку? єто принципиально
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