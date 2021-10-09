«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Наверняка, все догадались, о каком поединке идет речь
8 октября 17:49
Фото: Instaram
Украинский боксер Иван Редкач в Instagram поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):
«Всегда интересно посмотреть такие бои вживую. Я сидел в десяти метрах от ринга. Тем более, это трилогия.
Я считаю, что этот поединок попадет в список лучших боев 2021 года».
Ранее Редкач вновь подколол Василия Ломаченко.