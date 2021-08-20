Редкач: «Никакого возвращения Гвоздика не будет, его уже списали»

Украинец не верит, что его соотечественник возобновит карьеру

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Известный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) не верит, что бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик возобновит карьеру. По словам Редкача, промоутерская компания Top Rank, которая занималась делами Гвоздика, уже сбросила его со счетов и не рассчитывает на то, что он вернется на ринг.

«Все говорят о камбэке Гвоздика. Я пришел на спарринг в зал Top Rank. Я знаком с их матчмейкером - подошел, говорю: «Здравствуйте, как дела? Ну что скажете, вернется ваш Гвоздик?» Он отвечает: «Забудь». Поэтому все вопросы отпали. Никакого возвращения не будет, его уже списали».

Иван Редкач считает, что Василию Ломаченко (15-2, 11 KO) стоит прекратить бредить о реванше с Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).