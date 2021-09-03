Редкач: «Бурсак хочет Альвареса после Семернина – вот клоун чистый»
Редкач о Бурсаке: «Я был в Украине и его не видел. Я очень хочу с ним увидеться»
Иван пожаловался, что жертва его интернет-троллинга заблокировала его в социальных сетях
2 сентября 19:35
Иван Редкач / Фото: ESPN
Украинский полусредневес Иван Редкач в Instagram сообщил, что во время поездки в Украину не увидел боксера второго среднего дивизиона Макса Бурсака, с которым у него конфликт.
«Я был в Украине и его не видел. Я очень хочу с ним увидеться, я ему писал, звонил, хотел с ним увидеться. Но он меня заблокировал, психика не выдержала».
Напомним, ранее Редкач очень жестко подшутил над ориентацией Бурсака.