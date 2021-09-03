Редкач о Бурсаке: «Я был в Украине и его не видел. Я очень хочу с ним увидеться»

Иван пожаловался, что жертва его интернет-троллинга заблокировала его в социальных сетях





Иван Редкач / Фото: ESPN Украинский полусредневес Иван Редкач в Instagram сообщил, что во время поездки в Украину не увидел боксера второго среднего дивизиона Макса Бурсака, с которым у него конфликт.

«Я был в Украине и его не видел. Я очень хочу с ним увидеться, я ему писал, звонил, хотел с ним увидеться. Но он меня заблокировал, психика не выдержала». Напомним, ранее Редкач очень жестко подшутил над ориентацией Бурсака.

Карен Агабекян