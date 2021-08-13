Скандал! Так встречают олимпийских чемпионов в Украине. Беленюк в центре Киева подвергся провокациям со стороны неизвестных
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Украинский полусредновес не смог не упомянуть и своего соотечественника
17:22
Иван Редкач / Фото - FacebookСкандальный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в Instagram прокомментировал пост олимпийского чемпиона Токио-2020 Жана Беленюка, в котором украинский борец рассказал о произошедшей с ним ситуации в центре Киева.
«Зависть – удел слабых! Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей! Жан – чемпион! Слава Украине!»
Напомним, Беленюк сообщил, что в центре столицы Украины неизвестные намерены были спровоцировать с ним конфликт, оскорбляя его расистскими высказываниями.