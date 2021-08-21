Редкач - о тренировках Пакьяо: «Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить»

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), помогавший легендарному Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовиться к грядущему поединку против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), восхитился трудолюбием 42-летнего филиппинца.

Очень круто ответил. Пакьяо сказал, что очень сильно помогает Филиппинам - своей стране, которая нуждается в помощи. Он очень голодный внутри. Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить. Есть даже нарезки, где его тренер держит. Пакьяо реально пашет как проклятый. Это очень круто. Я получил от него много хорошей энергии».