Редкач: «Пакьяо нокаутировал пару спарринг-партнеров»
Редкач - о тренировках Пакьяо: «Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить»
Украинец восхитился трудолюбием филиппинца
11:55
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), помогавший легендарному Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовиться к грядущему поединку против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), восхитился трудолюбием 42-летнего филиппинца.
«Общую тренировку Пакьяо делал на 42-43 раунда плюс спарринг - 10-12 раундов. После тренировки я зашел к нему в раздевалку и говорю: «Мэнни, у тебя все есть, ты легенда. У тебя есть имя, признание, ты икона бокса. Что тебя мотивирует?» Он ответил: «Я был бедным. Не было денег, еды. Сейчас я вернулся в бокс, потому что помогаю людям. Я строю бездомным дома, даю им жилье, работу. Меня они любят, и я люблю этот народ. Я ради них здесь».
Очень круто ответил. Пакьяо сказал, что очень сильно помогает Филиппинам - своей стране, которая нуждается в помощи. Он очень голодный внутри. Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить. Есть даже нарезки, где его тренер держит. Пакьяо реально пашет как проклятый. Это очень круто. Я получил от него много хорошей энергии».
Иван Редкач рассказал, что Мэнни Пакьяо отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.