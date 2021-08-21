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Редкач - о тренировках Пакьяо: «Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить»

Украинец восхитился трудолюбием филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
11:55
Редкач - о тренировках Пакьяо: «Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить»
Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), помогавший легендарному Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовиться к грядущему поединку против чемпиона WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), восхитился трудолюбием 42-летнего филиппинца.

«Общую тренировку Пакьяо делал на 42-43 раунда плюс спарринг - 10-12 раундов. После тренировки я зашел к нему в раздевалку и говорю: «Мэнни, у тебя все есть, ты легенда. У тебя есть имя, признание, ты икона бокса. Что тебя мотивирует?» Он ответил: «Я был бедным. Не было денег, еды. Сейчас я вернулся в бокс, потому что помогаю людям. Я строю бездомным дома, даю им жилье, работу. Меня они любят, и я люблю этот народ. Я ради них здесь».

Очень круто ответил. Пакьяо сказал, что очень сильно помогает Филиппинам - своей стране, которая нуждается в помощи. Он очень голодный внутри. Ему 42 года, и он 43 раунда сделал - еще не могли остановить. Есть даже нарезки, где его тренер держит. Пакьяо реально пашет как проклятый. Это очень круто. Я получил от него много хорошей энергии».

Иван Редкач рассказал, что Мэнни Пакьяо отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.

Рене Тер Велде
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Теги

Иван Редкач Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

Комментарии 2

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21 августа 2021г. 12:22
Менни Пьякао настоящий чемпион.  Но мы удивлены тем,  как это он может спарринговать с боксером вроде тебя, который сам не может достичь больших высот, но ненавидет других чемпионов с Украины.
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21 августа 2021г. 12:16
Странно то что Пьякао взял тебя на спарринг? Ты Редкач, боксер неудачник, и к тому же позорно проиграл свой последный бой. А теперь ты стал оправдываться словно так, как будто бабушке сказку рассказываешь.
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