Редкач: «Все обсуждают ошибку Хижняка, но мало кто по-настоящему отдает должное его сопернику»
Редкач обратился к Пакьяо: «Я попытаюсь помочь тебе настолько сильно, насколько это возможно»
Иван находится в тренировочном лагере Мэнни перед боем со Спенсом
14:38
Иван Редкач, Мэнни Пакьяо / Фото: twitter
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в twitterпоблагодарил легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) за возможность тренироваться с ним.
«Мэнни Пакьяо, я благодарен тебе за то, что нахожусь с тобой в тренировочном лагере. Я попытаюсь помочь тебе настолько сильно, насколько это возможно, чтобы ты победил в этом бою».
Напомним, ранее Пакьяо предложил Редкачу посетить его тренировочный лагерь.