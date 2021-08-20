Редкач объяснил, почему после удара Прогрейса корчился от боли, схватившись за пах

Украинец утверждает, что американец задел нервные окончания

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) прокомментировал резонансный эпизод, произошедший во время его поединка против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO), когда он после удара соперника по корпусу в шестом раунде упал, схватился за пах и не смог продолжить бой.

По словам Редкача, Прогрейс не попал непосредственно в деликатную зону, но все равно нанес удар ниже пояса и задел нервные окончания.

«Это был удар сюда (показывает чуть выше бедра, - прим.), в нервное окончание. Это было очень больно и неприятно. Я много терпел ударов, но это было уже не первый раз. Судья сделал ему замечание, но ничего не предпринимал. Он сказал ему, чтобы грязно не бил, но Прогре много раз наносил удары по затылку, бил по спине. Я держался за пах, потому что рядом проходит нервное окончание. Боксеры говорят «удар ниже пояса». Это все, что ниже пупка. Он меня ударил в нервное окончание. Это была будто вспышка, а потом как сжало. Даже дышать было больно. Я был в более жестких войнах: с Джоном Молиной, другими ребятами. Я вставал и дрался, писал кровью. Мне неважно было, я хотел выиграть. В этом бою я тоже хотел победить, но мне настолько было больно, что я не мог себя собрать. Даже те пять минут мне не помогли бы, потому что будто судорога в бедре схватила, и мне было больно».

Иван Редкач заявил, что его не впечатлило выступление бывшего лидера легкого дивизиона Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).