Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»

Украинец помогал легендарному филиппинцу готовиться к поединку с Угасом

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) обратился со словами благодарности к бывшему чемпиону мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), которому он помогал готовиться к следующему бою в качестве спарринг-партнера.

«Мэнни, спасибо тебе за то, что исполнил мою мечту побывать в твоем тренировочном лагере и разделить с тобой ринг. Для меня это большая честь и ценный опыт. Я научился многим вещам, которые мне нужно делать, чтобы быть лучшим. Еще раз благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои. Я всегда буду об этом помнить. Было большой честью и хорошим опытом провести с тобой время на ринге и в тренировочном лагере».

Иван Редкач утверждает, что Мэнни Пакьяо отлично выглядит в зале в преддверии поединка с Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).