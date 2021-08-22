Редкач: «Пакьяо наверняка победил. Я хочу, чтобы провел реванш с Угасом или подрался с Макгрегором»
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в интервью YouTube-каналу ESNEWS заявил, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) победил обладателя титула WBA Super в полусреднем дивизионе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).
Редкач посетил арену T-Mobile в Лас-Вегасе, где состоялся бой Пакьяо - Угас, а после его завершения поделился своим мнением о поединке и дальнейшей судьбе «Пакмена».
«Это был близкий бой, но Мэнни наверняка победил. Он выбрасывал много ударов и хорошо защищался. Угас не доносил чистых ударов.
Я не хочу смотреть второй бой Пакьяо с Флойдом Мейвезером. Я хочу, чтобы он провел реванш с Угасом или подрался с Конором Макгрегором. С Конором получился бы хороший бой.
Атмосфера была фантастической, вы сами видели. Публика скандировала: «Мэнни, Мэнни». Мэнни, я тебя люблю и всегда поддерживаю. Ты очень быстро вернешься и устроишь реванш».
Иван Редкач поддержал Мэнни Пакьяо после поражения от Йордениса Угаса.