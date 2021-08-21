Редкач: «Пакьяо нокаутировал пару спарринг-партнеров»

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), который помогал 42-летнему Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовиться к поединку с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO), рассказал, что легендарный филиппинец отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.

Он очень круто делал: хочешь - иди сюда, хочешь - давай так или так. У него разные стили: агрессор, второй номер, игровик. Он показывал все в спарринге. Пакьяо не обострял так, как мексиканцы - вперед и рубиться. Он делал свою работу грамотно. Я не знаю, как он дерется в весе 147 фунтов. Он весит 142 фунта. Для меня это вообще. Пакьяо может спокойно перейти в 140 и там шума навести.

Он шустрым был. Было немножко сложнее, потому что он постоянно держит в напряжении и не дает тебе расслабиться. Пакьяо сыпет удары, не останавливается, всегда тебя нагружает - двоечки, троечки, по животу может. Главное - прикоснуться и нагрузить тебя».