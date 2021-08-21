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Редкач: «Пакьяо нокаутировал пару спарринг-партнеров»

Украинец рассказал о спаррингах легендарного филиппинца
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Редкач: «Пакьяо нокаутировал пару спарринг-партнеров»
Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), который помогал 42-летнему Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) готовиться к поединку с обладателем титула WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO), рассказал, что легендарный филиппинец отправил нескольких спарринг-партнеров в нокаут.

«Мэнни на спарринге бил разнообразно, под такими углами, что их и не видно. Там пару спарринг-партнеров он даже нокаутировал - по печени с переводом на голову. Он настолько быстро сыпал эти удары, что ребята не успевали защищаться. И скорость у него очень хорошая. Он удивил таймингом, умением сохранять энергию в ринге, экономить силы, взвинчивать темп.

Он очень круто делал: хочешь - иди сюда, хочешь - давай так или так. У него разные стили: агрессор, второй номер, игровик. Он показывал все в спарринге. Пакьяо не обострял так, как мексиканцы - вперед и рубиться. Он делал свою работу грамотно. Я не знаю, как он дерется в весе 147 фунтов. Он весит 142 фунта. Для меня это вообще. Пакьяо может спокойно перейти в 140 и там шума навести.

Он шустрым был. Было немножко сложнее, потому что он постоянно держит в напряжении и не дает тебе расслабиться. Пакьяо сыпет удары, не останавливается, всегда тебя нагружает - двоечки, троечки, по животу может. Главное - прикоснуться и нагрузить тебя».

Иван Редкач обратился со словами благодарности к Мэнни Пакьяо.

Рене Тер Велде
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Иван Редкач Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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