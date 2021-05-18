Редкач подал апелляцию на исход боя с Прогрейсом и требует дисквалифицировать соперника

Иван продолжает настаивать на ударе ниже пояса





Реджис Прогрейс и Иван Редкач / Фото: ESPN

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) подал апелляцию на решение Атлетической комиссии Джорджии о присуждении ему поражения техническим нокаутом в поединке с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом (26-1, 22 KO). Об этом сообщил в Twitter инсайдер Майк Каппинжер со ссылкой на менеджера Прогрейса Сэма Катковски.



Редкач просит комиссию Джорджии переквалифицировать поражение техническим нокаутом в его победу из-за дисквалификации соперника. Иван продолжает настаивать, что соперник победил после запрещенного удара ниже пояса.

Первое слушание по апелляции назначено на 20 мая.

Напомним, 18 апреля Редкач в шестом раунде упал на настил и корчился от боли, демонстрируя, что пропустил удар ниже пояса. Затем украинца увезли из ринга на носилках.

Прогрейсу сначала отдали победу техническим решением, но после того, как все увидели видеоповтор, где виден удар по корпусу, а не ниже пояса, комиссия переквалифицировала решение в победу американца техническим нокаутом.