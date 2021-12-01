Редкач: «Мексиканцы спали от боя Шелестюка. Их боксер стоял на ногах, н***й остановили бой – непонятно»
Редкач поддержал Лопеса после поражения
Иван оставил дружеское пожелание для Теофимо
08:58
Иван Редкач и Теофимо Лопес / Фото: Инстаграм
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) поддержал бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) после поражения от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
Санчала Лопес обратился к фанатам в социальных сетях, заявив, что является чемпионом по жизни.
В комментариях Редкач оставил короткое послание.
«Ты вернешься сильнее».
Напомним, ранее Редкач жестко затроллил бойца братьев Кличко после проигрыша на чемпионате мира.