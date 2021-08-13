Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с Пакьяо

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), который сейчас работает спарринг-партнером в лагере 42-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО), в интервью YouTube-каналу ESNEWS утверждает, что легендарный филиппинец отлично выглядит в зале в преддверии поединка с чемпионом WBA в полусреднем весе Йорденисом Угасом (26-4-0, 12 KO).

В спаррингах Пакьяо мощный и молниеносный, он быстро двигается. У него хорошая защита. Сегодня Мэнни выглядел в зале фантастически. Он провел шесть раундов спаррингов, а в общей сложности отработал 15 раундов.

Угас, удачи тебе в следующем бою. Ты великий чемпион. Спенс, тебе желаю скорейшего восстановления и возвращения. Ты настоящий чемпион. Мэнни Пакьяо, я тебя люблю. Удачи тебе».