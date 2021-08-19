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Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»

Украинский боксер обратился к мэру Киева и попросил его принять меры в отношении бывшего претендента на титул чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
11:40
Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) продолжает интернет-войну с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Максимом Бурсаком. В этот раз он выложил в социальных сетях фрагмент совместного прямого эфира с Бурсаком, во время которого тот называл его «чертилой» и нецензурно ругал.

Редкач обратился к мэру Киева Виталию Кличко и попросил его принять меры в отношении Бурсака, являющегося членом его политической партии.

«Виталий Владимирович, этот полупокер дырявый портит имя вашей политической партии, наносит двоечку по партии, двойной удар. Такие политические деятели не должны быть в политике, он ничего не даст людям и городу в целом, никакой пользы, если он нищий в душе, алкоголик и альфонс.

Он еще вроде выступает под боксерской эгидой К2. Ему вообще голову отбили или он всегда таким был? Пожалуйста, примите меры к своему подопечному и скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться, как он это делает уже две недели. Остановите этого мальчика».

Иван Редкач предложил Денису Беринчику (15-0, 9 КО) провести выставочный благотворительный поединок.

Рене Тер Велде
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Теги

Иван Редкач Макс Бурсак Виталий Кличко

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