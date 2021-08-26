Пакьяо: «Вернусь в ринг в январе»
Редкач попросил Пакьяо провести реванш против Угаса
Филиппинец не против вновь встретиться с кубинцем
12:06
Фото: Instagram Ивана Редкача
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) попросил Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) провести реванш против чемпиона мира WBA в полусреднем весе Йордениса Угаса (27-4, 12 КО):
«Кто хочет увидеть рематч? Мэнни Пакьяо, проведи реванш, пожалуйста».
Сам Пакьяо считает, что Угас – один из самых простых соперников в его карьере. Филиппинец задумывается на тем, чтобы провести реванш в январе следующего года.
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