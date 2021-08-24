Редкач новым стилем отметил День флага Украины
Редкач поздравил с Днем Независимости Украины, но не обошелся без критики за «позорный» лозунг
Эпатажный боксер остался недоволен действиями украинских военных
12:47
Иван Редкач / Фото: Thriller
Боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) поздравил с 30-летием Независимости Украины.
Но эпатажный боксер не сумел обойтись без критики. Редкач в своем Instagram назвал «позорным» действия украинских военных, которые, по его мнению, портят парад.
С праздником, Украина. Позор… Парад портить такими лозунгами.
Напомним, что Редкач вновь провоцирует на конфликт Александра Усика (18-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).