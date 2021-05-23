Редкач предложил Беринчику подраться в США. Иван готов спуститься в легкий дивизион

Украинцы развивают конфликт

Иван Редкач / фото - СЭ

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) вызвал на бой обладателя пояса WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 8 КО). Скандальный уроженец Шостки заявил в своих соцсетях, что не хочет драться в Украине, но готов сделать вес и выйти в ринг с соотечественником в США.

«Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер? Пусть они пришлют моему менеджеру контакт, и я дам тебе реванш! Я побеждал тебя в любителях, бой остановили в третьем раунде. Надеюсь, твоя команда примет мою сделку. Я отвечаю за свои слова, а ты? Только теперь удочки свои не сматывай. В Бровары я точно не приеду! Я жду тебя в США. Я в 61,2 кг спущусь, чтобы дать прикурить тебе еще раз, а ты, будь добр, отвечай за свои слова. Не будь пустозвоном, будь мужиком. Хватит бить бомжей в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект «Последний герой».

Апелляция Ивана по бою против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) была отклонена.