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Редкач предложил Беринчику подраться в США. Иван готов спуститься в легкий дивизион

Украинцы развивают конфликт
Бокс Профессиональный бокс
13:40
Редкач предложил Беринчику подраться в США. Иван готов спуститься в легкий дивизион
Иван Редкач / фото - СЭ

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) вызвал на бой обладателя пояса WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 8 КО). Скандальный уроженец Шостки заявил в своих соцсетях, что не хочет драться в Украине, но готов сделать вес и выйти в ринг с соотечественником в США.

«Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер? Пусть они пришлют моему менеджеру контакт, и я дам тебе реванш! Я побеждал тебя в любителях, бой остановили в третьем раунде. Надеюсь, твоя команда примет мою сделку. Я отвечаю за свои слова, а ты?

Только теперь удочки свои не сматывай. В Бровары я точно не приеду! Я жду тебя в США. Я в 61,2 кг спущусь, чтобы дать прикурить тебе еще раз, а ты, будь добр, отвечай за свои слова. Не будь пустозвоном, будь мужиком. Хватит бить бомжей в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект «Последний герой». 

Апелляция Ивана по бою против Реджиса Прогрейса (26-1, 22 КО) была отклонена.

Антон Кривенко
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Денис Беринчик Иван Редкач

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