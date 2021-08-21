Редкач раскритиковал менеджера Ломаченко и Усика: «Он своих травмированных бойцов выпускает в ринг»

Украинец разразился обвинениями в адрес Эгиса Климаса

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) разразился обвинениями в адрес Эгиса Климаса, менеджера Василия Ломаченко (15-2, 11 KO), Александра Усика (18-0, 13 КО) и ряда других известных бойцов из стран СНГ.

По словам Редкача, Климас разрешает своим боксерам выходить в ринг травмированными. В частности, Иван утверждает, что россиянин Владимир Никитин в 2019 году дрался с травмой против Майкла Конлана, в итоге проиграв тот поединок единогласным решением судей.

«Климас может разговаривать сколько угодно. Говорить - это не делать. Он своих травмированных бойцов выпускает в ринг. О чем мы говорим? Это менеджер? У Никитина порванный бицепс, а он ему: «Иди дерись с ирландцем». Как он будет у него выигрывать? С одной рукой? Ты бы ему топор дал в руки - может быть, выиграл бы. Поэтому менеджер должен быть хорошим, таким, что вкладывает в бойца и душу, и сердце, а не выкидывает в ринг как пушечное мясо, чтобы просто заработать».

Иван Редкач заявил, что его не впечатлило выступление Василия Ломаченко в бою с Масаеши Накатани (19-2, 13 KO).