Редкач: «Беринчик – адекватный боец без звездочек в голове, как у некоторых двоих в рясах»
Редкач рассказал, сколько ему платил Пакьяо за спарринги
Некоторые боксеры получают столько за бой
2 сентября 20:39
Иван Редкач, Мэнни Пакьяо / Фото: Инстаграм
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram
рассказал о том своем гонораре за спарринги с экс-чемпионом в семи весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).
«Пакьяо меня пригласил в свой лагерь, и он мне платил в неделю 80 тысяч гривен. И тренеру столько же».
Напомним, ранее Редкач поддержал Пакьяо после поражения от Йордениса Угаса.