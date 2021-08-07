Редкач сообщил о солидном обогащение за мотивационное видео
Редкач: «Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать»
Украинец прокомментировал выступление своего соотечественника на Олимпиаде в Токио
12:00
Иван Редкач / фото - Boxing Scene
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) прокомментировал выступление Александра Хижняка на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).
«У меня нет слов. Саша, такой тупой и глупый бокс нельзя было показывать. Бей-беги. Ты уже был почти олимпийским чемпионом, зачем тебе нужно было идти вперед?
Восстанавливайся, набирайся сил, меняй тренера. Возьмешь реванш в профи, я уверен в этом. Там другие перчатки, больно бьют, будь готов».
Иван Редкач заявил, что получил приглашение в тренировочный лагерь Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и присоединится к нему в ближайшие дни.