Редкач попросил Пакьяо провести реванш против Угаса
Редкач сделал фото с Нейтом Диасом: «Самый опасный боец UFC в мире»
Украинец выложил совместный снимок с известным американцем
13:00
Иван Редкач / фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) выложил совместную фотографию с популярным бойцом UFC Нейтом Диасом (20-13), который заглянул в боксерский зал Churchill Boxing Club в Лос-Анджелесе.
«Наконец-то я встретился с тобою лично! Самый опасный боец UFC в мире».
Нейт Диас назвал сроки своего следующего поединка.