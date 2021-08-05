Это уже переходит все грани. Редкач изобразил Усика в виде скандально известного политика из России
Редкач сообщил о солидном обогащение за мотивационное видео
Украинский боксер получит чек на 110 тысяч долларов
5 августа 18:54
Иван Редкач / Фото: Thriller
Боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) поделился интересной информацией в своем Instagram. Украинец сообщил, что за мотивационное видео на своем Youtube канале он получит свыше 110 тысяч долларов:
Youtube платит за 500 тысяч просмотров 3000 долларов. У меня почти 19 миллионов, можем смело устроить приятные и полезные дела. Завтра пришлют чек (свыше 110 тысяч долларов – прим.)
Редкач в последнее время часто провоцирует Александра Усика (18-0, 13 KO). Иногда боксер все же понимает, что переходит грань.