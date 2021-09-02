Редкач: «Уставший Пакьяо, после 45 раундов спаррингов, идет к людям и фотографируется, никому не отказывая»

Мэнни Пакьяо и Иван Редкач / Фото: instagram

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram рассказал о человеческих поступках Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО).



У него тренировки 45 раундов. Он их отстоял, устал, затем выходит на улицу, где его ждет толпа фанатов, чтобы он просто расписался. Он идет и фотографируется, общается и никогда никому не отказывает».