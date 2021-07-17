Редкач: «В бою со Спенсом я выбираю Пакьяо. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода»
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO), спаррингующий с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) в преддверии его поединка с обладателем титулов WBA/IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO), в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports поделился впечатлениями от тренировок с филиппинским ветераном.
«Пакьяо - легенда. У него появилось еще больше мотивации, и я очень рад. В бою со Спенсом я выбираю Мэнни, потому что у него больше опыта. Эррол Спенс моложе, он не такой опытный, как Пакьяо. Это хороший бой.
В спаррингах с Пакьяо тяжелее всего справиться с его ногами, скоростью и взрывной мощью. Пакьяо однозначно один из лучших боксеров, с которыми я находился в ринге. Я помогаю ему.
Я видел много боев Спенса как в любителях, так и в профессионалах. Эррол - хороший парень и сильный боец. Как вы видели, свой последний бой он выиграл только за счет джеба. Он вчистую победил в поединке с Дэнни Гарсией.
Я не знаю, является ли Пакьяо прежнем. Сейчас я вижу в нем больше мотивации и голода. Он быстрее молодых бойцов. Пакьяо 42 года, но он очень быстро бегает. Мне не терпится увидеть, что произойдет после его возвращения. Мэнни - легенда, икона бокса».
Иван Редкач сообщил, что станет спарринг-партнером Мэнни Пакьяо в преддверии поединка филиппинской легенды с Эрролом Спенсом.