Редкач: «В любителях Хижняку уже нечего делать»

Украинец заявил, что его соотечественнику следует уже сейчас перейти в профессионалы

Иван Редкач / фото - boxingscene.com

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) заявил, что чемпиону мира среди любителей и серебряному призеру Олимпиады-2020 в Токио Александру Хижняку следует уже сейчас перейти в профессионалы, вместо того чтобы остаться на любительском ринге в погоне за олимпийским золотом.

«Саше надо немножко подумать над защитой. Как профессиональный боец я считаю, что ему в любителях уже нечего делать, он перерос все. Он хочет завоевать золотую медаль на следующей Олимпиаде в Париже - вот тебе яркий пример Ломаченко. Если бы он после первой Олимпиады перешел в профессионалы, то давно стал бы чемпионом мира. Но Ломаченко захотел второе золото и не стал абсолютным чемпионом. Он выбрал олимпийское золото. Я говорю это чисто со своей профессиональной точки зрения».

Иван Редкач в следующем бою хочет подраться с действующим чемпионом мира в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).