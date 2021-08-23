Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 2
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 1:0 Остановлен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 2:0 Окончен
21:45 Рома - Фиорентина 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 Окончен
23:00 Леванте - Реал 3:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 4:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 1:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Сампдория - Милан 0:1 2-й тайм
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер 1:0 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя 2:2 Окончен
21:45 Сампдория - Милан 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т 1:2 Окончен
17:30 Подолье - Полесье 1:0 Окончен
17:30 Альянс - Авангард 1:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец 1:2 Окончен
Теннис (3 события из 45) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован

Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко

Эпатажный боксер опубликовал в своем Instagram язвительный пост
Бокс Профессиональный бокс
21:24
Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в который раз опубликовал ироничный пост в своем Instagram, который касается украинских экс-чемпионов Александра Усика (18-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):

Напомним, что Усик через месяц проведет поединок против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). «Хай-Тек» также вернулся в зал и готовится к следующему бою.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Иван Редкач Александр Усик Василий Ломаченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Редкач новым стилем отметил День флага Украины
Редкач новым стилем отметил День флага Украины
Бокс Профессиональный бокс
22:15
Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
20:16
Пневмогруша и отработка комбинаций. Ломаченко приступил к тренировкам в зале
Пневмогруша и отработка комбинаций. Ломаченко приступил к тренировкам в зале
Бокс Профессиональный бокс
17:04
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
16:10
Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»
Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»
Бокс Профессиональный бокс
15:21
«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко
Эксклюзив
«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
15:00
1

Новости: Бокс

Редкач новым стилем отметил День флага Украины
Редкач новым стилем отметил День флага Украины
Профессиональный бокс
22:15
Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко
Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко
Профессиональный бокс
21:24
Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super
Соперником Бивола может стать бывший претендент на пояс WBA Super
Профессиональный бокс
20:51
Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Профессиональный бокс
20:16
Пневмогруша и отработка комбинаций. Ломаченко приступил к тренировкам в зале
Пневмогруша и отработка комбинаций. Ломаченко приступил к тренировкам в зале
Профессиональный бокс
17:04
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Профессиональный бокс
16:10
Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»
Хэй: «Бой Джошуа и Усика закончится в течение шести раундов»
Профессиональный бокс
15:21
«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко
Эксклюзив
«Если все получится, будет, возможно, и реванш». Друг семьи Лопесов – о втором поединке с Ломаченко
Профессиональный бокс
15:00
Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»
Джейк Пол – о бое с Вудли: «Я уверен, что это будет очень короткая ночь для Тайрона»
Профессиональный бокс
14:50
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
50
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
55
Все новости