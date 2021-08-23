Вместо груши представлял Лопеса? Ломаченко выдал порцию увесистых ударов на тренировке
Редкач в очередной раз пытается задеть Усика и Ломаченко
Эпатажный боксер опубликовал в своем Instagram язвительный пост
21:24
Иван Редкач / Фото: instagram.com/ivan_redkach_11
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в который раз опубликовал ироничный пост в своем Instagram, который касается украинских экс-чемпионов Александра Усика (18-0, 13 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):
Напомним, что Усик через месяц проведет поединок против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO). «Хай-Тек» также вернулся в зал и готовится к следующему бою.
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