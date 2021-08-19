Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 3
Сегодня 9
Завтра 7
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 2-й тайм
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 2-й тайм
Теннис (1 событие из 5) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:1 2-й сет
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 Окончен
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 Окончен
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт 1:0 2-й тайм
22:00 Рапид Вена - Заря 3:0 2-й тайм
Теннис (4 события из 30) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 2:0 Окончен
22:25 Гида Пелла - Александер Зверев 0:1 2-й сет
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 14) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:00 Петра Квитова - Онс Ябеур -:- Запланирован
00:05 Каролина Плишкова - Джессика Пегула -:- Запланирован
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака -:- Запланирован
03:30 Каролина Мухова - Белинда Бенчич -:- Запланирован

Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»

Иван рассказал как Джервонта подло поступил с ним во время спарринга

Бокс Профессиональный бокс
22:52
Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»
Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) рассказал в интервью Instagram-каналу Боксерская правда о скандальном видео спарринга с чемпионом в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), где американец доминировал.

«Там был спарринг 6 раундов. Когда мой тренер начал снимать, то менеджер Дэвиса сказал, что никто не имеет право снимать, поскольку мы нарушим боксерские правила. Но три раунда спарринга у меня есть на видео. Там хороший был спарринг кость в кость. И в начале четвертого раунда менеджер сказал ему, чтобы он сделал свои грязные трюки и тогда начнется сьемка.

Тогда он подошел, поджал меня к канатам, ударил по затылку. Затем его менеджер достал камеру, заснял это, и затем он убежал с ринга. Больше ничего небыло такого. Это бокс и он ударил меня по затылку и конечно я после этого поймал звезды. Любой дурачок поймает звезды, если сильно ударить по затылку. Конечно, я потерял баланс, но мог продолжить. А он удрал, сняв 10 секунд видео.

Он сказал мне, что с понедельника придет в зал и мы проведем спарринг. Он сказал, что устроит живую трансляцию в Инстаграм. Он просто балабол, и пустозвон. Он сделал грязный поступок. Я у многих был в лагере, и они себя так не ведут.

А то, что его узбек, тоже боец Мейвезера, двоечку ему дал, и он вперед лицом упал и спал. Но об этом никто не говорит, поскольку было у Мейвезера в зале. Но это было уже ни один раз, что в спаррингах он уже два раза сладко спал».

Как сообщалось, поединок с Джервонтой Дэвисом хочет провести поединок с Майки Гарсией.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джервонта Дэвис Иван Редкач

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Бокс Профессиональный бокс
23:08
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Красюк расказал, во сколько обойдется организация поединка Беринчик – Редкач
Бокс Профессиональный бокс
17:39
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Бокс Профессиональный бокс
17:05
Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Бокс Профессиональный бокс
11:40
3
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Без официального статуса. Редкач предложил Беринчику свои условия боя
Без официального статуса. Редкач предложил Беринчику свои условия боя
Бокс Профессиональный бокс
18 августа 09:59

Новости: Бокс

Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Редкач: «Беринчик – крутой боец. Жаль, что Красюк его маринует, не давая ни денежных боев, ни хороших соперников»
Профессиональный бокс
23:08
Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»
Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»
Профессиональный бокс
22:52
Альварес и Плант договорились о поединке за все пояса суперсреднего веса
Альварес и Плант договорились о поединке за все пояса суперсреднего веса
Профессиональный бокс
22:37
Кроуфорд признался, что в детстве ему чуть не испортили стиль бокса
Кроуфорд признался, что в детстве ему чуть не испортили стиль бокса
Профессиональный бокс
21:49
WBA назначила поединок единственному украинскому чемпиону
WBA назначила поединок единственному украинскому чемпиону
Профессиональный бокс
21:07
Пакьяо назвал свой главный бой в карьере
Пакьяо назвал свой главный бой в карьере
Профессиональный бокс
20:36
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Профессиональный бокс
19:35
Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Майк Тайсон провел тренировку для сына легендарного Гатти
Профессиональный бокс
18:49
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Красюк: «Ажиотаж вокруг Усик – Джошуа превзошел интерес к бою Владимира Кличко против AJ – и это факт»
Профессиональный бокс
18:14
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
3
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости