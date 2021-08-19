Редкач: «В спаррингах Дэвис уже два раза сладко спал»

Иван Редкач / Фото: Инстаграм

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) рассказал в интервью Instagram-каналу Боксерская правда о скандальном видео спарринга с чемпионом в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO), где американец доминировал.



Тогда он подошел, поджал меня к канатам, ударил по затылку. Затем его менеджер достал камеру, заснял это, и затем он убежал с ринга. Больше ничего небыло такого. Это бокс и он ударил меня по затылку и конечно я после этого поймал звезды. Любой дурачок поймает звезды, если сильно ударить по затылку. Конечно, я потерял баланс, но мог продолжить. А он удрал, сняв 10 секунд видео.

Он сказал мне, что с понедельника придет в зал и мы проведем спарринг. Он сказал, что устроит живую трансляцию в Инстаграм. Он просто балабол, и пустозвон. Он сделал грязный поступок. Я у многих был в лагере, и они себя так не ведут.

А то, что его узбек, тоже боец Мейвезера, двоечку ему дал, и он вперед лицом упал и спал. Но об этом никто не говорит, поскольку было у Мейвезера в зале. Но это было уже ни один раз, что в спаррингах он уже два раза сладко спал».