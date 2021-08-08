Редкач: «Все обсуждают ошибку Хижняка, но мало кто по-настоящему отдает должное его сопернику»

Фото: Boxing Scene

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram решил отдать должное сопернику Александра Хижняка по финалу Олимпийских игр-2020:

На пути к золотой медали – 23-летний бразилец Эберт Консейсау Соуза неожиданно победил таких сильных боксеров, как казахстанец Абильхан Аманкул (призер чемпионата мира и Азии), россиянин Глеб Бакши (чемпион мира), украинец Александр Хижняк (чемпион мира и Европы).

По ходу турнира бразилец показал, что является достаточно техничным и пластичным боксером, умеющим думать и обладающий неплохим арсеналом.

В финальном бою Соуза продемонстрировал характер, выдержав 2 раунда сумасшедшего прессинга от Хижняка и выждал свой шанс.

Просто отдайте этому парню должное, ведь на него никто не ставил».