Редкач: «Все обсуждают ошибку Хижняка, но мало кто по-настоящему отдает должное его сопернику»
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram решил отдать должное сопернику Александра Хижняка по финалу Олимпийских игр-2020:
«Все обсуждают ошибку Хижняка и справедливость остановки боя, но мало кто по-настоящему отдает должное этому парню.
На пути к золотой медали – 23-летний бразилец Эберт Консейсау Соуза неожиданно победил таких сильных боксеров, как казахстанец Абильхан Аманкул (призер чемпионата мира и Азии), россиянин Глеб Бакши (чемпион мира), украинец Александр Хижняк (чемпион мира и Европы).
По ходу турнира бразилец показал, что является достаточно техничным и пластичным боксером, умеющим думать и обладающий неплохим арсеналом.
В финальном бою Соуза продемонстрировал характер, выдержав 2 раунда сумасшедшего прессинга от Хижняка и выждал свой шанс.
Просто отдайте этому парню должное, ведь на него никто не ставил».
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Несмотря на поражение, сам Хижняк намерен повременить с переходом в профи-бокс и поехать на следующие Олимпийские игры.
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