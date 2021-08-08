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Редкач: «Все обсуждают ошибку Хижняка, но мало кто по-настоящему отдает должное его сопернику»

Украинский боксер решил с новой стороны посмотреть на поражение Александра в финале ОИ-2020
Бокс Профессиональный бокс
12:03
Редкач: «Все обсуждают ошибку Хижняка, но мало кто по-настоящему отдает должное его сопернику»
Фото: Boxing Scene

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram решил отдать должное сопернику Александра Хижняка по финалу Олимпийских игр-2020:

«Все обсуждают ошибку Хижняка и справедливость остановки боя, но мало кто по-настоящему отдает должное этому парню.

На пути к золотой медали – 23-летний бразилец Эберт Консейсау Соуза неожиданно победил таких сильных боксеров, как казахстанец Абильхан Аманкул (призер чемпионата мира и Азии), россиянин Глеб Бакши (чемпион мира), украинец Александр Хижняк (чемпион мира и Европы).

По ходу турнира бразилец показал, что является достаточно техничным и пластичным боксером, умеющим думать и обладающий неплохим арсеналом.

В финальном бою Соуза продемонстрировал характер, выдержав 2 раунда сумасшедшего прессинга от Хижняка и выждал свой шанс.

Просто отдайте этому парню должное, ведь на него никто не ставил».

Эксклюзив от XSPORT: «Спорно ли остановили бой Хижняка?»

Несмотря на поражение, сам Хижняк намерен повременить с переходом в профи-бокс и поехать на следующие Олимпийские игры.

Сергей Остапенко
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(Голосов: 4)

Теги

Иван Редкач Александр Хижняк

Комментарии 2

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8 августа 2021г. 13:58
Редкач снова набрасывает говно на вентилятор. Нет достижений в ринге и он выбрал идти скользкой, смердящей дорогой. Жалкое зрелище .
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8 августа 2021г. 14:13
Похоже выбора у него нет. Дети пищат есть хотят. По счетам платить нужно. А жизнь боксёра тяжела и неказиста
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