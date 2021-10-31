Редкач назвал бой, который станет одним из лучших в 2021 году
Редкач жестко затроллил бойца братьев Кличко после проигрыша на чемпионате мира
Чеботарь вылетел в 1/16 мирового первенства
16:05
Иван Редкач / Фото: Thriller
Боксер промоутерской организации K2 Promotions Василий Чеботарь (9-0, 3 KO) проиграл на чемпионате мира-2021 по боксу, где он представлял Молдову. Чеботарь в 1/16 финала единогласным решением уступил казаху Санатали Толтаеву – 5:0.
Эпатажный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) не упустил возможности подколоть боксера, с которым уже ранее зарубился в интернете.
Клоун должен. Предан цирку.
«Рыжий лев» хочет закрыть Редкачу рот. Эпатажный украинец предложил Красюку готовить контракт на поединок.
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