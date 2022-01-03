Редкач: «Я против Ломаченко? Это большой бой»

Боксер намерен спуститься в дивизион «Хай-тека»

Фото: Facebook Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в целом не против провести бой против соотечественника Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), однако понимает, что того сейчас интересуют совсем другие противники:

«Я против Ломаченко? Это большой поединок, но он нацелен на другого бойца. Ему нужен Камбосос, и это нормально. Лома победит Камбососа. Ломаченко против Дэвиса? «Танк» победит, потому что он мощный».

Помимо Джорджа Камбососа, Ломаченко также не прочь выйти в ринг против Джервонты Дэвиса.

Напомним, в этом же интервью Редкач объявил, что вернется в легкий вес, а также назвал победителя возможного боя Александр Усик – Тайсон Фьюри.