Редкое фото Усика из тренировочного лагеря перед боем против Джошуа

Украинец готовится к первому чемпионскому поединку в супертяжелом весе

Фото: Facebook Александра Усика

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) готовится к бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Тренировочный лагерь олимпийского чемпиона-2012 проходит за закрытыми дверьми, а команда Усика только иногда постит вот-такие фотографии с занятий:

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик впервые подерется за титулы в хэвивейте.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.