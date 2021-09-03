Экс-тренер Белью: «Если Усик вернулся к Анатолию Ломаченко, то бой с Джошуа будет опасным»
Редкое фото Усика из тренировочного лагеря накануне боя с Джошуа
На ней супертяжеловес со своим тренером
3 сентября 15:06
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Супертяж Александр Усик (18-0, 13 KO) неохотно делится фотографиями из тренировочного лагеря накануне поединка с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
И оно понятно. Вряд ли кто-то бы стал делиться подготовкой к главному бою жизни. В Instagram аккаунте Усика опубликовали новое фото, на котором изображены супертяжеловес со своим тренером Юрием Ткаченко:
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог.
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