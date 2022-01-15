Рекомендация на вечер: самый веселый Instagram Вселенной, который ведет бывший соперник Кличко

С чувством юмора и самоиронией у Шеннона Бриггса полный порядок

Фото: The Sun

Шеннон Бриггс – американский супертяжеловес, который построил неплохую карьеру в боксе.

В Украине Шеннон известен, в первую очередь, благодаря бою против Виталия Кличко, а также постоянным подколам Владимира Кличко.

Но самое крутое в Шенноне – это его Instagram. Там просто море отменного юмора. А его фраза «Let's go champ!» уже вышла за пределы бокса.

В общем, вот вам пост для разогрева, а дальше сами врывайтесь в Instagram Бриггса, особенно, если у вас плохое настроение.



