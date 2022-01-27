Ретроспектива: на старте карьеры братья Кличко едва не подписали контракт с Доном Кингом. Видео

Кто знает, как бы развернулась карьера украинцев, если бы они заключили соглашение со скандальным промоутером

Фото: Sky Sports

В 1996 году легендарный украинские супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко были близки к подписанию контракта со скандальным промоутером Доном Кингом.

Боксеры даже побывали дома у Кинга, но не купились на все его обаяние.

Вот как о той встрече вспоминал Виталий:

«В тот день Тайсон боксировал с Брюсом Селдоном, и Дон Кинг пригласил нас в Лас-Вегас. Посмотрели бой и поехали домой к Кингу. Начался концерт: если б вы, ребята, поставили подпись под контрактом, образовались бы золотые горы, и немедленно… Есть пословица: «Мягко стелет, жестко спать». Стелили настолько мягко, что интуитивно мы почувствовали - что-то здесь не то. Плюс такой нюанс. Кингу принесли индейку. Он выворотил ногу и размахивал ею, беседуя, с нами. А у Кинга волосы… Боксеры говорили, свою знаменитую прическу Дон Кинг смастерил, чтоб не были видны рожки. Один из волосков, длинный, закрученный как спираль, упал на индюшачью ногу. Кинг не замечает. Я шепчу: «Володя, неужто съест?». Даже не поперхнулся. Не дай бог, заключили бы с ним контракт – и нас бы съел. С потрохами. Мы долго пытались убедить Романа Кармазина (бывший чемпион мира, который за карьеру заработал менее 1 миллиона долларов) не связываться с Кингом. В 2002-м вместе тренировались в Лос-Анджелесе. Я говорил: «Рома, одумайся. Без денег от него ушли все - от Мохаммеда Али до Тайсона». Но он отмахнулся: «Да ты что! Это же великий промоутер…». А Кинг берет боксеров, выжимает как лимон, - и до свидания. Вообще жуликов в боксерском бизнесе навалом. Часто ребята заключают контракты, не понимая, на что себя обрекают. Не скажу, продаются в рабство - но что-то близкое к этому. Титулы приходят и уходят, а жизнь самих боксеров не меняется. Десятки миллионов долларов мелькают рядом с ними, но оседают в карманах их менеджеров, промоутеров, дельцов от бокса, которые рассказывают им красивые басни. И Дон Кинг не исключение».

Видео встречи братьев и Кинга у промоутера дома (не обращайте внимания на название видео):

А вот еще одна забавная история о той встречи от Виталия Кличко:

«Дон Кинг садится за рояль и начинает по-настоящему профессионально играть. Мы обалдели! Я подумал: «Он не только промоутер, он еще и творческая личность!». Да, по-настоящему творческая... Подхожу со стороны и вижу: это трюк. Рояль играет сам по себе, педаль и клавиши нажимаются сами...»

Напомним, в том же 1996 году братья Кличко перешли в профессионалы, где подписали контракт с немецкой промоутерской компанией Universum Box-Promotion.

У обоих получилась грандиозная карьера, а в 2011-12 годах они владели всеми поясами чемпионов мира в супертяжелом весе, став первыми в истории братьями, которым покорилось подобное достижение.