Ретроспектива: самый шокирующий нокаут 90-х годов

Случился он в самом начале десятилетия

Фото: Iconic Images

Накануне легендарный Майк Тайсон заявил о желании снова вернуться на ринг и даже назвал ориентировочную дату следующего боя. Этот инфоповод натолкнул нас на мысль вспомнить самый шокирующий нокаут в боксе 1990-х годов.

В начале десятилетия – 11 февраля 1990 года «Железный Майк» встретился с Бастером Дугласом. На тот момент непобежденный Тайсон был абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. А о букмекерских котировках на бой вообще неприлично говорить – 40 к 1 на чемпиона.

Майк вел себя дерзко и самоуверенно, оскорбляя не только Дугласа, но и его мать, которая скончалась за несколько недель до боя. Бастер это все «ел» и был сконцентрирован исключительно на поединке.

Бой был равным, однако в восьмом раунде Тайсон сумел отправить оппонента в нокдаун. Дуглас довольно просто пережил критический для себя момент, а в десятой трехминутке сотворил самый громкий нокаут и вообще абсет 90-х годов. Бастер провел затяжную комбинацию, после которой Майк полностью потерянным оказался на канвасе. Рефери начал отсчет, но еще до его окончания просигнализировал об остановке поединка.

Видеообзор боя Тайсон – Дуглас:

Все чемпионские пояса Дуглас потерял уже в своем следующем поединке против Эвандера Холифлда.

