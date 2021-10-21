Ретроспектива. Восемь лет назад Владимир Кличко в Москве избил Александра Поветкина

«Русский Витязь» ничего не сумел противопоставить легендарному украинцу

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Чуть более восьми лет прошло с момента боя Владимира Кличко против Александра Поветкина.

5 октября 2013 года обладающий тогда поясами WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Кличко пожаловал в Москву для поединка против «Русского Витяза» Поветкина.

Поединок двух олимпийских чемпионов вызвал небывалый ажиотаж и должен был встряхнуть хэвивейт, которым правил скучный, по мнению некоторых «экспертов», Кличко. На деле же все получилось совсем иначе: Владимир просто избил Поветкина, не единожды отправляя россиянина в нокдауны.

К чести «Русского Витязя», он сумел «дожить» до финального гонга, но на судейских записках счет был разгромный – 119:104, 119:104, 119:104.

Видео боя:

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