Фигероа – о поражении в бою с Фултоном: «Это ограбление года»
Реванш Фултон – Фигероа состоится в первой половине этого года
Поединок пройдет на территории США
12:16
Фултон и Фигероа / Фото - latimes.comЧемпион WBC и WBO в первом полулегком дивизионе Стивен Фултон (20-0-0, 8 KO) согласил провести реванш против экс-обладателя титула Брэндона Фигероа (22-0-2, 17 KO). Об этом сообщает издание RingPolska.
Второй поединок между боксерами должен состояться в первой половине 2022 года на территории США.
Точной даты и место проведения поединка остаются неизвестными.
Напомним, в ноябре минувшего года Фултон решением большинства судей выиграл бой у Фигероа и объединил пояса.