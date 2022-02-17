Реванш Усик – Джошуа может пройти на высоте 321 метр. Это вообще реально?

Эдди Хирн намекнул на очень интересный вариант, но вряд ли он будет окончательным

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Вы заметили, что в последние дни в информационном пространстве стало меньше новостей по поводу будущего боя Александра Усика? Даже больше говорили об участии боксера в футбольном турнире, нежели о его непосредственной деятельности. Это потому, что, с одной стороны, стало ясно, что никакого объединительного боя Усика против Тайсона Фьюри в ближайшем обозримом будущем не будет, и украинец точно снова подерется с Энтони Джошуа, а, с другой, – с местом проведения поединка еще ничего не понятно. И эта тема только набирает обороты.

Накануне менеджер Усика Эгис Климас признался, что вариант с Украиной точно зачеркнут одним из первых. Как бы не хотели украинские болельщики, а, возможно, и сам Усик, организации боя, скажем, на НСК «Олимпийский», пока что эта идея отправлена в долгий ящик.

Какие другие варианты? Климас считает, что это может быть снова Великобритания или же Ближний Восток, в первую очередь, – Саудовская Аравия, – где команда Джошуа уже имеет опыт организации поединков. Но это еще не все.

В последние дни британские СМИ активно разгоняют новость о том, что реванш Усика и Джошуа может пройти на крыше одного из самых известных небоскребов в мире – отеля «Бурдж-эль-Араб» в Дубае. Точнее, на его вертолетной площадке, расположенной на высоте 321 метр.

Фото - HANDOUT Фото - HANDOUT

Эта вертолетная площадка, как и весь отель, является одной из достопримечательностей Дубая, и они уже знакомы с боксом – в 2017 году Джошуа здесь проводил спарринг-сессию.

Фото - The Indian Express Фото - The Indian Express

Но с чего все вдруг взяли, что здесь может быть проведен такой крупный боксерский поединок? Все же тренировка – это одно, а сам бой – совсем другое. На самом деле, прямой информации об этом нигде нет, но промоутер британского боксера Эдди Хирн очень всех заинтриговал своим видео в Instagram, на котором он приземляется как раз на это площадке и идет по крыше отеля, сопроводив ролик короткой подписью:

«Встречи».

Фото - Instagram/eddiehearn Фото - Instagram/eddiehearn

И это произошло сразу после того, как сам Хирн объявил, что начинает вести переговоры «по всему миру» о возможности организации реванша Усик – Джошуа. Так почему бы не начать с локации в Дубае?

«Мы ищем потенциальные площадки, на следующей неделе у нас запланированы встречи по всему миру, чтобы посмотреть, где может состояться этот бой», – говорил Хирн в интервью iFL TV.

Тем не менее, британский промоутер все еще склоняется к тому, чтобы встреча состоялась в Лондоне. Наверное, для него это и проще, и надежнее – опыта организации поединков в столице Великобритании более чем достаточно.

«Я думаю, что это произойдет в мае, и мы поговорим с [командой Усика] и договоримся об этом, и, надеюсь, объявим об этом до конца месяца», – обещает Эдди.

Вертолетная площадка «Бурдж-эль-Араб» уже принимала разные спортивные состязания. В своем время Рори Макилрой здесь успел поиграть в гольф, Роджер Федерер и Андре Агасси скатали теннисную партию, а Дэвид Култхард рассекал здесь на болиде Формулы-1.

Матч Федерера и Агасси

Фокусы Дэвида Култхарда

Недавно были новости о том, что здесь может подраться и Флойд Мейвезер с очередной звездой YouTube Money Kicks, но эти переговоры еще не закончились.

Но, согласитесь, это все не то. На первом поединке Усика и Джошуа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне присутствовали 66 тысяч зрителей. Это одновременно и большая прибыль для боя, и создание картинки для тех, кто смотрел поединок по всему миру. Понятно, что на вертолетной площадке отеля не удастся разместить и маленького процента от этого количества болельщиков.

Британские фанаты справедливо отмечают, что это была бы очень крутая идея для периода карантина. Помните, как Диллиан Уайт и Александр Поветкин дрались в саду на заднем дворе возле особняка Эдди Хирна в 2020 году? Это что-то из этой оперы, но сейчас уже неактуально – мир находится на пороге победы над пандемией, и во времена локдауна никто не хочет возвращаться.

Другие логистические причины тоже могут помешать такой идее. Одно дело разместить на крыше пару десятков журналистов и фотокорреспондентов, чтобы они осветили тренировку Джошуа, а другое – иметь дело со звездами мировой величины и селебрити, которые захотят посетить суперсобытие, и при этом для них нужно будет обеспечить и комфорт, и безопасность.

Организация боксерских поединков на вертолетных площадках – идея не новая. Спросите у Артема Далакяна – он подтвердит. Но для боя такой величины, как реванш Усика и Джошуа, это вряд ли хорошая идея. Ее не воспримут ни болельщики, ни сами спортсмены, а организаторы вряд ли заработают на этом больше денег, чем на большом стадионе. Так что Эдди Хирну еще нужно продолжать свое мировое турне – до конца месяца время еще есть.