Реванш Усик – Джошуа перенесут из-за британца

Энтони нужен еще месяц, чтобы подготовиться к бою с украинцем и наладить взаимосвязь с новым штабом

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ESPN, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что реванш обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) пройдет на месяц позже запланированного срока.



Напомним, что изначально датой поединка называли конец июня. Данную информацию подтверждали и в команде британца, и в команде украинца. Однако через некоторое время вместо 25 июня всплыл вариант с организацией боя 23 июля. Так вот эта месячная задержка связана с Джошуа. Энтони нужно немного больше времени, чтобы наладить взаимопонимание и тренировочный процесс с обновленным тренерским штабом и подготовиться к сражению с Усиком.

Напомним, что промоутер британца заявил, что из-за денег Александр не согласится на реванш в Великобритании.