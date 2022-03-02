Усик показывает всему миру, как мирные жители сражаются с военной техникой и ужасы после ракетных обстрелов
Реванш Усика с Джошуа под угрозой срыва из-за войны с россией
Украинец не знает, когда сможет вернуться на ринг
18:03
Фото: Getty Images
Обладатель титулов WBO/IBF/WBA Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN заявил, что не знает, когда проведет реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я действительно не знаю, когда вернусь на ринг. Украина и моя честь для меня важнее, чем чемпионский титул.
Когда начинается воздушная тревога, мы прячемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся, мы заставляем себя веселиться… Мы пытаемся поддерживать хорошее настроение ради детей.
Усик показал ужасы после атаки россиян.
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