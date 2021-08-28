Реваншу Ломаченко – Лопес ничего не угрожает. Теофимо легко «переедет» Камбососа

А затем в начале следующего года проведет второй бой с украинцем

Фото: The Athletic

Букмекеры считают, что абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) легко победит австралийского претендента Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО).

Коэффициент на победу американца составляет 1,18. В то же время на Камбососа можно поставить за 4,6.

О чем это говорит? Все просто. Осталось дождаться, когда пройдет бой Лопес – Камбосос. По последним новостям он запланирован на октябрь.

Если американец пройдет Камбососа, то практически наверняка в начале следующего года проведет реванш против украинца Василия Ломаченко. Если же австралийцу удастся сотворить сенсацию, то второго поединка Ломаченко – Лопес, скорее всего, никогда не будет.

Напомним, букмекеры уже также принимают ставки на реванш Ломаченко – Лопес.